Van'ın Bahçesaray ilçesinde asırlardır oynanan satranç, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Özellikle erkeklerin uzun geçen kış aylarında kahvehanelerde ve evlerde oynadığı satrancı büyüklerinden gören çocuklar da bu oyuna ilgi duyuyor. Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, satrancı çocuklara miras bırakmak için uğraştıklarını söyledi.

Kent merkezine 110 kilometre mesafedeki Bahçesaray ilçesinin halkı, satranç tutkusuyla biliniyor. Kışın metrelerce karın yağdığı ve aylarca ulaşımda sıkıntıların yaşandığı ilçede 7'den 70'e herkes satranç oynuyor. Boş zamanlarını satranç oynayarak değerlendirenler, büyüklerinden öğrendikleri bu oyunu yeni kuşaklara da aktarıyor. Sadece ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de oynanan bu oyuna çocuklar da ilgi duyuyor.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Kayan, yazın bağ bahçe işleriyle uğraştıkları için satranca kışın daha fazla ilginin olduğunu belirterek, "Bahçesaray'da satrancı 7'den 70'e herkes oynuyor. Özellikle kışın oynanıyor. 80 yaşındaki amcamız da oynuyor, 9-10 yaşındaki çocuklar da oynuyor. Eskiden beri burası satranç merkeziymiş. Biz de zeka geliştirme adına çocuklara miras bırakmak için oynuyoruz. Çatbayır’da da mutlaka yaşlılar, kadınlar, çocuklar, hiç olmazsa satranca 1 saatini ayırırlar. Yazın bahçelerden dolayı insanlar yoğun oluyor. Satranç oynamada biraz azalma oluyor. Fakat kışın çok kar yağıyor, yollar kapalı ve yapacak bir şey olmadığı için satranç daha çok oynanıyor. Bizler de çocuklar çok fazla televizyon ve telefon odaklı olmasınlar diye satranca yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Mahallede 7'nci sınıf öğrencisi Esma Tektaş ise "Satrancı ben de oynuyorum. Dedelerimden, babamdan ağabeylerimden öğrendim. Daha önce girdiğim yarışmalarda ikincilik ödülü almıştım. Benden küçük çocuklar da bizim oynadığımızı görünce merak ediyorlar. Satranç oynamayı çok seviyorum" dedi.