Kanal D'den Peş Peşe Final Kararları

Geçtiğimiz hafta Güzel Aşklar Diyarı'nın düşük reytingler yüzünden 6. bölümde sona ereceği açıklanmışken, bu hafta da günlük dizi olan Ayazın Sonu Güneş için benzer bir final kararı alındı.Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrollerinde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu'nun yer aldığı dizinin 75. bölümde ekrana veda edeceği duyuruldu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla takip ettiği bu yapım, ne yazık ki reyting yarışında beklenen başarıyı yakalayamayarak, final yapma zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı.

Dizi Sektöründe Son Gelişmeler

Ayrıca, son günlerde başka diziler de final kararları aldı; Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un rol aldığı Kirli Sepeti ile birlikte ATV’nin Kör Nokta ve Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizileri de sonlandırılacak. Tüm bu gelişmeler, televizyon dünyasında reytinglerin ne denli kritik bir etken olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.