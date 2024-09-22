Hukuki Çalkantılar Devam Ediyor!

Yaban hayvanlarının avlanmasına yönelik uygulamalar, çevreciler tarafından eleştirilmekte ve hukuki mücadelelere konu olmaktadır DKMP, avlanma izinlerini belirlerken bölge müdürlükleri aracılığıyla yaban keçisi ve kızıl geyik gibi türlerle ilgili ihaleleri başlattı. Ancak, geçmişteki ihalelerin iptali için açılan davalar Anayasa Mahkemesi'nde sonuç bekliyor; bu durum hukukun nasıl işlediğine dair soru işaretleri oluşturuyor.

Yüksek Fiyatlar ve Sınırlı Kotalar!

2024-2025 av yılı için belirlenen avlanma ücretleri oldukça yüksek; örneğin, Anadolu yaban koyunu avının fiyatı 1 milyon 350 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar, birçok avcıyı etkilemekle kalmayıp, hayvanların neslinin korunmasını da tehdit ediyor.

Derneklerden Dava Yağmuru!

Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Türkiye Vegan Derneği, avlanma ihalelerine karşı hukuki mücadele başlatmış durumda. Danıştay’a açılan davalar sonucunda bazı ihalelerin iptal edilmesi, çevre aktivistlerinin umutlarını artırsa da, hukuki süreçler henüz kesin sonuçlanmadı.

Gelecekteki İhaleler İçin Endişeler!

Anayasa Mahkemesi’ne taşınan davalar, gelecekteki avlanma ihaleleri için önemli bir belirleyici olabilir. Hayvanların korunması adına yeni somut veriler olmaksızın verilen av izinlerinin, çevre hakkını ihlal ettiği iddiaları devam ediyor. Bu durum, yaban hayvanlarının geleceğini tehdit eden bir belirsizlik yaratıyor.