Atıl durumda bulunan park alanınca incelemelerde bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgililerden bilgi aldı. Alanda bulunan atıl durumdaki cafe binasını millet kıraathanesine dönüştürecek olan Çaldıran Belediyesi, ayrıca parkta bulunan gözetleme kulesinin Çaldıran'a özgü bazalt taşlarla kaplanması ve barbekü alanlarının onarılmasıyla ilçenin ihtiyacını karşılamaya yönelik piknik alanı oluşturmayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında halı sahaların yapılması, otağ kurulması, sulama sistemi ve kamelya kurulumu ile ağaç dikimi gerçekleştirilmesi planlanırken, atıl durumdaki parkın bu yıl yeniden hayat bulması için çalışmalara başlandı. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kaz Gölü mevkiinde atıl durumda bulunan park alanında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Van Bölge Gazetesi