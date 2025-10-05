Banga Heq dergisinin Cizre'de 16 ve 17. yüzyılda yaşamış olan Kürt alim, şair ve edebiyatçı Meleye Ciziri'nin hayatı, divanı ve kasidelerinin anlatıldığı "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" başlıklı Kürtçe paneli, geniş bir katılımla başladı.

Cizre'deki tarihi mekan ve camilerin ziyaret edilmesi ile başlayan etkinlik, Meydanbaşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Dicle Nehri kenarındaki tarihi Cizre Kalesi Mir Bahçesi'nde devam etti. Panele Batman Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Zaho Üniversitesi ve Duhok Üniversitesi'nden birçok akademisyen katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Banga Heq dergisinden Abdussamed Yalçın yaptı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nurullah Kurt'un yaptığı panelde Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Nesim Sönmez ve Dr. Wahid Sindi, Melaye Ciziri'nin hayatını, ilmini, medrese yaşantısını, divanını Kürtçe bir sunum ile katılımcılara anlattı. Programda Melaye Ciziri ile ilgili kitabı da bulunan araştırmacı-yazar Abdullah Yaşın'a plaket verildi.