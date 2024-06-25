AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'deki değişim süreci, saldırgan köpek yasası ve yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalara imza attı.

Geçen yıl iki kez belirlenen asgari ücretin, bu yıl temmuz ayında güncellenip güncellenmeyeceği sorusu kamuoyunu meşgul ediyordu.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yok

CNN Türk'te Dicle Canova'ya konuşan Hamza Dağ, asgari ücrete zam gündemi hakkında konuşarak, şu açıklamayı yaptı:

Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim.

Ek zammın yapılmamasının gerekçesi: Enflasyondaki düşüş seyri

Enflasyonda düşüş seyrine girildiği gerekçesiyle asgari ücretle ilgili ikinci bir zammın yapılmayacağı konusu, Türkiye'nen ekonomi yönetime tarafından daha önce de dile getirilmişti.