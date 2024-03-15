31 Mart Yerel Seçimlerinde diğer partilerin adaylarıyla sandıkta yarışacak olan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas Van’ın, AK Parti Belediyeciliği hasreti çektiğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “1994’te ak belediyecilik hizmeti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başladı. O günden bugüne hiç seçim kaybetmeyen Dünya Lideri Erdoğan’ın partisinde ve onun erdemli ekibinde görev alarak hizmet etmek bizim için bir şereftir. Biz şehrimizi inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Allah’ın izniyle, duanızla, gayretinizle, desteğinizle 31 Mart’ta biz Van Büyükşehir Belediyesini 13 ilçe ile beraber ak belediyecilik ile buluşturacağız. Burası her şeyden önce güvenli bir şehir olacak.” dedi.

“PROJELERİMİZLE VARIZ”

Sözlerine Kürtçe devam eden Arvas, “Bizler hizmet siyasetini Recep Tayyip Erdoğan sayesinde öğrendik. Biz projelerimizle varız. Hükümet, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Özalp ilçesinde dükkanları yanan esnafların dükkanlarını inşa ettik, önümüzdeki zamanlarda teslim edilecek. 22 yıldır AK Parti her ilde olduğu gibi Van'da da hizmetlerini yaptı. Deprem döneminde binlerce ev yapıldı, Bahçesaray'da çığ düştü Erdoğan'ın heyeti herkesten önce orada yer aldı. Nerede bir müşkül varsa, ihtiyaç varsa Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi orada oldu.” şeklinde konuştu.

“VAN BİRLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN ŞEHRİDİR”

AK Parti Van mitingine katılan AK Parti Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de, gördüğü manzara ve Vanlıların coşkusu karşısında çok mutlu ve umutlu olduğunu belirtti.

Kandemir,“Sevgili Vanlılar, hepinizi hürmetle karşılıyorum. Ne zaman Van’a gelsek ve sizinle karşılaşsak buradan coşkuyla ayrılıyoruz. Bugün için size şükranlarımızı sunuyoruz. Birliğin, kardeşliğin şehridir Van. Değerli hemşerilerim istiyoruz ki şehirlere hizmet edelim, bizim gönlümüz geniş ne yandan bakarsanız ne yönden gelirseniz gelin bu partide, bu davada herkese yer var.

Yeter ki birliğimizle, beraberliğimizle, huzurumuzla kavuşalım. Hem büyükşehirde hem de ilçelerde gönülleri size hizmet etmek sevdasıyla coşan adaylarımız var, onları sizlere emanet ediyoruz.” şeklinde konuştu.