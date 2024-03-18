Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, yaklaşan Mahalli İdareler Seçimi öncesi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hane ve esnaf ziyaretleri sürdüren Arvas, öte yandan ilçelerde seçim irtibat bürolarının açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ”

Başkan adayı Arvas, herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini belirten Arvas, “Bu topraklarda yaşayan herkese her zaman kapımız açık olacaktır. Başkaları gibi hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu, bizim hayat felsefemiz ve siyasetteki en temel ilkemizdir. Afyon’da, CHP adayı seçim vaadi olarak, Kürtleri Belediyeye almayacağının sözünü vererek vatandaştan oy istiyor.

Bu ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlere rağmen DEM Partinin yöneticileri bu söylenileni unutturmak için susuyorlar. Toplumu ayrıştıran, ötekileştiren, bu milletin milli ve manevi değerlerine yıllarca zarar veren, geçmişte ret, inkâr ve asimilasyon politikaları ile Kürtleri yok sayan CHP, toplumu germeye çalışıyor. Birlik ve beraberliğimize kast eden, birlikte yaşama kültürümüzü yok etmeye çalışan, farklılıklarımızı kaşıyan, Kürtleri ötekileştiren CHP’ye geçit vermeyeceğiz” dedi.

“KÜRTLERİ KOLTUK DEĞNEĞİ OLARAK GÖRÜYORLAR”

CHP’nin Kürtlere yönelik politikasını eleştiren Arvas, şu ifadelere yer verdi: “Yıllardır uyguladıkları politikalarla toplumu ayrıştıran, vatandaşa tepeden bakan, Türkiye’nin farklılıklarını tehdit olarak algılayan, kendilerinden olmayanı ötekileştiren, yasakların partisi CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı, DEM Parti'yi hedef alarak DEM partiye oy verenleri kapıdan içeri almayacağını söylüyor.

CHP’nin Genel Başkanı ve İstanbul adayı İmamoğlu, ittifak bozulacak korkusuyla, Kürtler oy vermez endişesiyle bu zehirli dili can havliyle yumuşatmaya çalıştı. Ama nafile, CHP adayı bu tutumundan vazgeçmedi. Asla vazgeçmezler. Bugün CHP’nin Kürtlere bazen şirin görünmesinin tek nedeni Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Açık veya gizli yaptıkları ittifaklar ile Kürtleri koltuk değneği olarak görüyorlar veya Kürt karşıtlığı üzerinden oy istiyorlar.”

“AK PARTİ’YLE BİRLİKTE RET, İNKÂR VE ASİMİLASYON POLİTİKALARI BİTMİŞTİR”

Kürtlere yönelik asimilasyon politikalarının AK Parti döneminde bittiğini aktaran Arvas, “Cumhuriyet tarihi boyunca CHP zihniyetinin ürettiği irtica ve bölücülük gibi tehditler ile vesayeti koruma siyaseti AK Parti döneminde sekteye uğratmıştır.

CHP zihniyetinin Kürtlere yönelik ortaya koyduğu baskı ve hak mahrumiyeti bu dönemde son bulmuştur. AK Parti’yle birlikte ret, inkâr ve asimilasyon politikaları bitmiştir. Kürtçe ile ilgili yasaklar ve eğitimin önündeki engeller bu dönemde kalmıştır. Kürtler artık her alanda kendini daha özgür ifade edebiliyor. Şimdi geleceğimize umutla bakabiliyorsak bu AK Parti'nin yaptığı sessiz devrimler sayesinde olmuştur” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE TÜM KESİMLERE AÇIK OLACAK”

Tek gayelerinin şehrin sorunları olduğunu kaydeden Arvas, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Seçmenler hiç bir partinin tapulu malı değildir. DEM partinin seçmeni de yaşananları görüyor ve takip ediyor. Biz siyaseten lisan-ı münasip ile hak edene had bildireceğiz, ama kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Belediye tüm kesimlere açık olacak, herkesin başkanı olacağım. Bizim tek gayemiz şehrimizdir. Hemşerilerimizin refahı, gençlerimizin istihdamı, şehrimizin kalkınması bizim önceliğimizdir. Bu anlayışla projelerimizi açıkladık, bunları gerçekleştirmek için tüm hemşerilerimizin desteğini ve duasını istiyoruz.”