İslam alemi bu özel günde dualarını okuyup, namaz kılıyor. Arife günü oruç tutmanın fazileti ve çekilecek zikirler araştırılıyor. İşte arife günü yapılacak ibadetler ve önerilen tesbihler:

Kurban Bayramı arifesinde yapılacak ibadetler arasında duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı bulunuyor. Tövbe istiğfar, salavat ve kelime-i tevhid okumak da tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca, ihlas suresini okumak da büyük sevap kazandırıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), "İhlas suresini arefe günü akşamı 1000 defa okuyan kişiye Allah istediğini verir" buyurmuştur. "Arefe Günü yapılan dua en hayırlı ve kabulü şayan olandır" hadisi de bu özel günde dua etmenin önemini vurguluyor.

Arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler arasında şunlar yer alıyor:

"Estagfirullahe’l-azime ve etubu ileyh" şeklinde istiğfar etmek, 1001 defa tekrar edilebilir.

"Subhanallahi ve bi hamdihi" 100 defa tekrar edildiğinde günahlar bağışlanır.

"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demek, Peygamber Efendimiz tarafından da çok değerli bir zikir olarak belirtilmiştir.

Bu özel günü, oruç tutarak, namaz kılarak ve dualarla geçirmek önemlidir. Arife günü yapılacak ibadetlerin sevaplarını umuyoruz.