Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşarken komşusundan görerek arı yetiştiriciliğine başlayan 33 yaşındaki Çiçek Aslan, daha sonra yerleştiği İzmir'in Bornova ilçesinde boş kovanlar olduğunu öğrenerek arıcılığı meslek edindi.

Ülke genelinden aldığı siparişlerle üretimini artıran Aslan, arı ürünlerinden elde ettiği karışımlara da ilginin arttığını gözlemledi.

Ürünlerinin satışını yapmak üzere bir iş yeri açmak üzere yola çıkan Aslan, müşterilerinin talebiyle bu fikrini dönüştürerek kafeterya kurdu.

Cafe Bal'da çay, kahve gibi ürünlerin yanında arı ürünlü karışımlardan oluşan içecekler sunan Aslan, arıcılığa ilgi duyan misafirlerini de ağırlıyor.

"İnsanları ağırlayacak bir yerimin olması gerekiyordu"

Çiçek Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır gezgin arıcılık yaptığını, arılarını Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve İzmir'in değişik bölgelerine götürdüğünü söyledi.

Ürünlerini satmak üzere bir dükkan arayışına girdiğini, iş yerini ilk olarak şarküteri olarak kurduğu anlatan Aslan, "Türkiye genelinde çalıştığım için insanları ağırlayacak bir yerimin olması gerekiyordu.

Bu yüzden dükkanı açtım. Tek başıma olduğum için şarküteri kısmına yetişemedim. Hem dükkanda durup ürün satmak hem gezgin arıcılık olmadı. Zaten çok fazla bir çevrem var burada.

Gelen giden çay, kahve, sohbet muhabbet... Çalışanların da harçlığı çıksın diye kafe tarzında küçük bir şey yapalım dedik. Bir tarafı yine bal ürünleri satışı, bir tarafı kafe tarzında küçük çapta ilerlemeye başladık."

Kafenin sadık müşterilerinin olduğunu söyleyen Aslan, arı ürünlü karışımlardan içmek için ilçe dışından da çok kişiyi ağırladıklarını dile getirdi.

Kafede ballı polenli süt, atom gibi karışımlar yaptığını belirten Aslan, "Normalde benim yediğim, tükettiğim şeyleri insanlara da sunmaya başladım. Geri dönüşler çok iyi oldu. Ballı polenli sütü içmek için İzmir'den kalkıp geliyorlar. Masa sandalye yetmemeye başladı." diye konuştu.