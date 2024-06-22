'Arazi' Kavgasında 2 Yeğenini Öldürüp Intihar Etti

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Nevzat Türk yeğenlerine tabancayla ateş ederken, kurşunların isabet ettiği Semiha Türk (36), Gizem Nazife Türk (17), Berat Türk (13), Nurgül Türk (18) ve Gökhan Türk (36), yaralandı. Nevzat Türk, olayın ardından başına dayadığı silahı ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nevzat Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.