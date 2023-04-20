Türkiye, Ramazan Bayramı öncesi hummalı hazırlıklar yapıyor.

Kimilerini evlerinde bir telaş sararken, kimileri de okulların da tatil edilmesiyle durumu fırsat bilerek tatil için yollara düşüyor.

Böylelikle yurt genelinde hareketlilik yaşanıyor.

Uzun yola çıkacak olan sürücüler akaryakıtta herhangi bir indirim olup olmadığını yakından takip ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın vurduğu akaryakıt sektöründe fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Brent petroldeki hareketlilik de ücretleri direkt olarak etkiliyor.

Benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim

Bayrama 1 gün kala ise sektör kaynaklarından sürücülere müjde geldi.

Böylelikle 21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim bekleniyor.

Çifte indirim bayramda sürücülere adeta nefes olacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,46 liradan satılıyor.

Ensonhaber