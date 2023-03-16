Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın akaryakıt sektöründeki etkisi devam ediyor.

1 yılın geride kaldığı savaş nedeniyle inişli, çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatları, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol hafta boyunca da 80 dolar seviyesinde seyir etti.

Bu kapsamda 15 Mart gecesi motorin grubunda 71 kuruşluk indirim oldu.

Gelen indirimle birlikte depoda 45 lira fark yaşandı.

Motorine 1 lira 34 kuruşluk indirim

Uzun süre sonra gelen indirim haberi sürücülerin yüzünü güldürürken, hafta bitmeden yeni bir indirim haberi daha geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere yine motorin grubunda 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise yine herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

Ensonhaber