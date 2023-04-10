OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gideceğini duyurması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Karar sonrası petrol fiyatları yüzde 6 yükseldi. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

OPEC+ grubunun aldığı karar ilk olarak benzin fiyatlarını etkiledi. 5 Nisan Çarşamba günü benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

MOTORİNE BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ ZAM GELİYOR

Akaryakıttaki zam furyası şimdi de motorine sıçradı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı.

Özel yatırım bankası Raymond James'in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı.

Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan'ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.

Süperhaber