Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatı 81 kuruş arttı.

MOTORİNİN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 98 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Sondakikahaber