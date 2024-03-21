Dün gece yarısı benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş gelen zamdan sonra LPG'de de fiyatlar değişiyor. LPG'ye 22 Mart Cuma günü yansıyacak zamla İstanbul'da otogazın litresi 21.95 TL'den 22.45 TL seviyesine çıkacak.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 43.45 TL,

Motorinin litresi 43.03 TL,

LPG ise ortalama 21.95 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yöntemi kullanılarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.

Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.