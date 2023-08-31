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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine peş peşe indirimler geliyor.

Bugünden geçerli olmak üzere benzin 97 kuruş indirim yapıldı.

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş indirim bekleniyor.

Şu an için motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 85,16 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve negatif haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de, bugün açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7'ye yükselse de daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimali de piyasalarda endişelere yol açtı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi ise talep endişelerini hafifletiyor.

HABER7