Akaryakıt sektöründe dalgalanma sürüyor...

Brent petrol fiyatları nedeniyle de akaryakıt ücretlerindeki değişim devam ediyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları sık sık değişime uğrayarak bir iniyor, bir çıkıyor.

Zam ve indirim haberleri, araç sürücüleri tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol artışa geçti

Son dönemlerde akaryakıt fiyatları artışa geçmişti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin grubuna yeni bir zam beklentisi oluştu.

Benzine 1 lira 12 kuruş zam

Buna göre, benzine 5 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.

Motorine zam yok

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.