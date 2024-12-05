Vergi, harç ve ceza tutarları gibi kalemlere 2025 yılında gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) açıklandı. Araç muayene ücretlerini de belirleyecek olan yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Peki, araç muayene ücretleri ne kadar olacak?

Halk TV'de yer alan habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı zamlı ücret tarifesi de belli oldu.

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkacak.

Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL olacak.

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları da bu oranda zamlanacak.

"YALNIZCA ARIZA TESPİTİNDEN BU KADAR ÜCRET ALMAK ADİL DEĞİL"

Söz konusu ücretlere CHP'li vekilden tepki de geldi. CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada araç muayene ücretlerini eleştirdi.

Araç muayenelerinde işlem yapılmadan sadece kontrol için ödeme alındığına dikkat çeken Mehmet Tahtasız, “Yağ değişimi yok, araç bakımı yok, yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. 2025 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılmasın, ticari araçlar için muayene süresi iki yıla çıkarılsın. Vatandaşın cebinden elinizi çekin” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında tüm vergi, harç ve cezalar da bu oranda artışa gidecek, vatandaşın büyük tepki gösterdiği araç muayene ücretleri de aynı oranda artırılacak. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 920 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821 TL'den 2.621 TL'ye çıkacak. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2.462,40 TL'den 3.544 TL'ye yükselmiş olacak."

2025 yılında uygulanacak TÜVTÜRK zamlı tarifesi açıklandı. CHP'li Mehmet Tahtasız, vatandaşın cebini yakacak tarife için "Bakım ve onarım yok. Yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var. Vatandaşın cebinden elinizi çekin" dedi.