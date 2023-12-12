Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dün akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor müsabakası sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası ülke gündemi karıştı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Güvenlik önlemleri altında götürüldü

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Ligler süresiz ertelendi

Saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Olayın ardından kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan Faruk Koca'nın alabileceği cezalar da belli oldu.

Bakan Tunç, TCK'nın 86. maddesine işaret etti

Saldırı sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreci için Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesini işaret etti.

Hakemler kamu görevlisi sayılıyor

2011 yılında çıkan kanun gereği spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılıyor.

TCK’nın 86.maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3.fıkrada yer alan ‘c’ bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak.

Basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma verilmesi durumunda yarı yarıya artırılması halinde ceza 4,5 yıla kadar yükselecek.

Faruk Koca hakkında 6,5 yıl hapis cezası talep edilecek

Sporda şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre spor müsabakalarında kasten yaralama suçunda veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre de verilecek ceza yarı oranında artırılır maddesi yer alıyor.

İki kez yarı oranında artırılacak bir cezanın uygulanması durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi uyarınca Koca 6,5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak

Öte yandan, yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.

Ankaragücü de ağır cezalarla karşı karşıya kalacak

Başkan Faruk Koca’ya verilecek cezaların yanı sıra, Ankaragücü, para cezasının yanı sıra saha kapatma ve seyircisiz mücadele cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Statü gereği Ankaragücü 2 milyon TL para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği gibi 5 maç saha kapatma ile 5 maç seyircisiz oynama durumuyla da yüzleşecek.