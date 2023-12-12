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Van'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri yatsı namazının ardından Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, Gazze'de, İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi.

İbadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını belirten Deniz, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masun insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 855'i kadın olmak üzere binlerce insan şehit edilmiştir." dedi.

Savaş hukukunun ve evrensel insan haklarının alt üst edildiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken, ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir."

Açıklamanın ardından Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.