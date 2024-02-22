AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK Genel Sekreteri Fatih Sarp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Van kahvaltısı ile ağırladı.

Van özelinde Van Spor’un konuşulduğu kahvaltı programına ilişkin açıklama yapan AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak; “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilimiz Sn. Burhan Kayatürk ve AK Parti Van Milletvekilimiz Sn. Kayhan Türkmenoğlu’nun katılımlarıyla Van özelinde, Vansporumuz için bir araya geldik.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz’a, genel sekreterimiz Fatih Sarp ile birlikte Vansporumuzun formasını takdim ettik. Kıymetli büyüklerimizin Vanspor’umuza şampiyonluk yolunda bundan sonra tam destek olacaklarını dile getirmeleri bizleri çok sevindirmiştir. Vanspor’umuza olan ilgisinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz’a siz hemşehrilerim ve taraftarlarımız adına şükranlarımı sunarım” dedi.

Kahvaltı programı sonrasında AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK Genel Sekreteri Fatih Sarp tarafından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Van Spor FK forması takdim edildi.