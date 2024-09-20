Uçak Ne Zaman Ve Nereye İniş Yapıyordu?
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na iniş esnasında kayarak pistten çıkmış; bu durum ciddi bir paniğe yol açtı.
Yaralı veya Ölü Durumu Nasıl?
Kazanın ardından yapılan kontrollerde, uçakta bulunan yolcuların herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi; bu, kazanın daha da ciddi sonuçlar doğurmamasını sağladı.
Havalimanında Tahliye Çalışmaları
Pistten çamura saplanan uçaktaki yolcuların tahliyesi için havalimanı yetkilileri hızlı bir şekilde çalışma başlattı; bu süreçte, yolcuların güvenliği ön planda tutuluyor.
Önemli İsimler Uçaktaydı
Uçakta Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar gibi önemli isimlerin bulunduğu bilgisi verildi; bu durum, olayın ciddiyetini artırıyor.