Uçak Ne Zaman Ve Nereye İniş Yapıyordu?

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na iniş esnasında kayarak pistten çıkmış; bu durum ciddi bir paniğe yol açtı.

Yaralı veya Ölü Durumu Nasıl?

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, uçakta bulunan yolcuların herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi; bu, kazanın daha da ciddi sonuçlar doğurmamasını sağladı.

Havalimanında Tahliye Çalışmaları

Pistten çamura saplanan uçaktaki yolcuların tahliyesi için havalimanı yetkilileri hızlı bir şekilde çalışma başlattı; bu süreçte, yolcuların güvenliği ön planda tutuluyor.

Önemli İsimler Uçaktaydı

Uçakta Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar gibi önemli isimlerin bulunduğu bilgisi verildi; bu durum, olayın ciddiyetini artırıyor.