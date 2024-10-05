Arda Güler'in İlk 11'de Yer Bulamamasının Nedeni

Ancelotti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kadroda birçok yetenekli oyuncunun bulunduğunu ve bu nedenle Güler’in oynamasının kolay olmadığını vurguladı.Arda Güler’in bu sezon ilk 11'de yer aldığı iki maçla daha fazla sorumluluk aldığını belirten Ancelotti, genç oyuncunun gelişimini desteklediğini söyledi; bu, Güler’in potansiyelini ortaya çıkarması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İtalyan teknik direktör, Arda’nın formunu artırarak takıma katkıda bulunmasını umuyor.

Takımın Yenilgi Sonrası Durumu

Son olarak, Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında aldığı yenilgi sonrası konsantrasyon sağlaması gerektiğini ifade eden Ancelotti, sezonun başlangıcının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti; bu durum, takımın gerçek durumu ile yüzleşmesi açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Ancelotti, takımın savunma ve top dolaşımı konusundaki endişelerini dile getirerek, oyuncularının bu durumu aşması için birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti.