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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ek MTV'nin iptal edildiğine yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir kararı olmadığı belirtilirken, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

DEPREMİN GETİRDİĞİ ZARARLARIN TELAFİSİ İÇİN GETİRİLDİ

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.

"DAVADA HENÜZ BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR"

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız." ifadesine yer verildi.

İLK TAKSİT ÖDEMESİNDE BUGÜN SON GÜN

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.

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