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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tour Of Van Yarışı etkinliğinin 4. Etap kısmı olan 10 Eylül tarihinde Erciş Yolu Bulvarı ile İpekyolu Bulvarı güzergahlarının yarış esnasında araç trafiğine kapatılacağı ve araç parkına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada: "Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında ilimizde Tour Of Van Yarışı etkinliği planlanmaktadır.

Bisiklet turunun 1. Etabı 07.09.2023 tarihinde saat 09.00’da ilimiz Kale yolundan başlayarak Bitlis ili istikametine Tatvan ilçesinde son bulacağı, 4. Etabı da 10.09.2023 tarihinde saat 09.00’da Erciş ilçesinden başlayarak Van Kalesinde son bulacaktır.

İlimizde gerçekleştirilmesi planlanan Tour Of Van Yarışı etkinliği nedeniyle Erciş Yolu Bulvarı ile İpekyolu Bulvarı güzergahları yarış esnasında araç trafiğine kapatılacak olup bu güzergahlarda araç park edilmesine müsaade edilmeyecektir.

Belirtilen güzergahlar üzerinde özellikle sahil yolu boyunca sürücülerin araçlarını yol üzerine park etmemeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.