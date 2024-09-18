Maç Yeri Değişikliği Üzerine Gelişmeler

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde, maçın oynanacağı tarihe kadar stadyumun hazır olacağına dair bir taahhüt aldığını açıkladı. Ancak sezon başından beri verilen sözlerin yerine getirilmemesi, kulübü olumsuz etkileyen bir durum haline gelmişti.

Hükümetin Etkisi ve Şanlıurfa Alternatifi

Diyarbakır Valiliği ile yapılan görüşmelerin ardından, stadyumun hala hazır olmadığı bilgisi alındı ve Boluspor maçının Şanlıurfa'da oynanacağı yönünde kamuoyuna bilgi verildi. Amedspor yönetimi, bu durumu kabul etmemekle birlikte, ilk etapta böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Taraftarın Önemi ve Yönetimin Kararlılığı

Amedspor yönetimi, taraftarlarının takım üzerindeki ayrılmaz etkisini vurgulayarak, kimsenin Amedspor’u taraftarlarından ayırma hakkının olmadığını belirtti. Bu kararlılıkla, Boluspor maçının Diyarbakır’da oynanacağı mesajı tüm yetkililere iletildi ve sonunda stadyumda maç yapma kararı kesinleşti.

Basın Toplantısı ile Ayrıntılar Açıklanacak

Amedspor, taraftarlarıyla tekrar bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşarken, stadyumla ilgili yaşanan olumsuzluklar ve maddi manevi kayıplar hakkında yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Bu toplantıda, yaşanan sıkıntılar ve geleceğe yönelik beklentiler detaylı bir şekilde ele alınacak.