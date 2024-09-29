İlk Yarıda Etkileyici Bir Başlangıç

Bu etkileyici başlangıç, yeşil-kırmızılı ekibin galibiyet yolundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu,hızla gelen goller maçın başlama düdüğünden yalnızca üç dakika sonra Britt Assombalonga'nın attığı gol, Amedspor'un öne geçmesini sağladı. Ardından, 39. dakikada Bruno Lourenço’nun attığı ikinci gol ile fark ikiye çıktı, bu da Amedspor’un etkili oyununu pekiştirdi.

İkinci Yarıda Goller Zinciri

İkinci yarının başında, Britt Assombalonga bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı. Ancak Yeni Malatyaspor, oyundan kopmadığını göstermek için çaba harcamaya devam etti ve bu çaba, 82. dakikada Mehmet Güneş'in attığı golle sonuçlandı. Maçın heyecanı giderek artıyordu.

Son Dakikaların Çekişmeli Anları

Maçın bitimine yaklaşırken, Bruno Lourenço’nun 88. dakikada kaydettiği gol, Amedspor'un farkı dörde çıkarmasını sağladı. Ancak bu golden hemen sonra Mert Miraç Altıntaş, Yeni Malatyaspor adına bir gol daha atarak durumu 2-4'e getirdi ve son anların heyecanını artırdı.

Puan Durumu ve Gelecek Hedefler

Amedspor, altı hafta sonunda iki galibiyet ve üç beraberlikle 9 puana ulaştı ve performansıyla dikkat çekti. Öte yandan, Yeni Malatyaspor, henüz puanla tanışamadan son sırada kaldı. Bu durum, takımın gelecek maçları için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.