Amedspor’un Diyarbakır Stadyumunda yapılan şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni sırasında konuşma yapan kulüp başkanı Aziz Elaldı’nın Selahattin Demirtaş’ı unutması taraftarın tepkisini çekti. Taraftarların hatırlatması üzerine Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Demirtaş’a teşekkür ederken, bu durum sosyal medyanın da gündeminde TT oldu.

Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı kupa töreninde CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Amedspor Başkanı Elaldı konuşmasında Edirne cezaevinde tutuklu bulunun HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a teşekkür etmeyince binlerce kişi aynı anda ‘Selo başkan’ sloganları attı.

Elaldı ise taraftarın uyarısı sonrası Demirtaş’a da teşekkür etti. Yaşanan bu olay sonrası Demirtaş sosyal medyada TT oldu.

Elaldı, konuşmasının içinde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a da teşekkür etmişti.