Taraftarın Sabrı Taştı

Son olarak Esenler Erokspor’a karşı alınan 4-0’lık ağır yenilgiyle birlikte tepkiler patlak verdi. Takımın kötü performansı ve düşük puan durumu, taraftarın yönetime ve teknik direktör Ersun Yanal’a karşı sert eleştirilerde bulunmasına neden oldu.

Yanal’a Yönelik Eleştiriler Büyüyor

Amedspor taraftarları, sadece alınan puanlardan değil, aynı zamanda takımın sahada sergilediği oyun kalitesinden de rahatsızlık duyuyor; birçok kişi, takımın belirgin bir taktiğinin olmamasını ve düzensiz performansını eleştirerek Yanal’ın istifasını talep etti. Esenler Erokspor maçının ardından yaşanan bu olaylar, Yanal’ın Amedspor’daki geleceği hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu.

Kredi Süresi Sonunda

Ersun Yanal’a tanınan kredi, oynanan 8 maçta sadece 3 galibiyetle oldukça azaldı ve bir sonraki karşılaşmada Gençlerbirliği ile yapılacak maçta alınacak olası bir puan kaybı, onunla yolların ayrılmasına sebep olabilir. Amedspor taraftarları, teknik direktörlerinin bu durumu tersine çevirmesi için sabırsızlıkla bekliyor, aksi takdirde Yanal’ın koltuğu tehlikeye girecek gibi görünüyor.