TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 77 puan ile lider olan Amedspor Manisa temsilcisi Somaspor ile karşı karşıya geldi.

Maç Soma’da saat 15.00’de hakemin başlama düdüğü ile başladı. Maçın ilk yarısında Soma Atatürk Stadyumu’ndan gol sesi gelmedi, ilk yarı 0-0 beraberlikle bitti.

İkinci yarıda gol

Maçın ikinci yarısının 49’uncu dakikasında Amedspor’un golü geldi. Vanlı futbolcu Oktay Aydın, 49’uncu dakikada attığı gol ile Amedspor’u 1-0 öne geçirdi. Maçın ikinci yarısında Amedspor’un atakları devam etti, ancak karşılaşmada ikinci gol gelmedi. Amedspor, deplasmandan 3 puan ile Diyarbakır’a dönecek.

Iğdırspor’a yenilmişti

Geçen hafta şampiyon olmayı bekleyen Amedspor kendi evinde Iğdırspor’a 2-0 yenilince, şampiyonluk bir hafta ertelenmişti.

Amedspor 4 Mayıs’ta kendi evinde Menemenspor’u konuk edecek. Şampiyonluk kupası bu maçta kaldırılacak ve şampiyonluk kutlaması bu maçta gerçekleşecek.