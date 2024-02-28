İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede rahatsızlanan hamile kadının yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Ambulans Helikopter Hamile Kadın Için Havalandı

Burada doktorlar tarafından müdahale edilen kadının ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi.

Ambulans Helikopter Hamile Kadın Için Havalandı.jpg888

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: İHA