Altın fiyatları volatil seyretmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonun aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda da yüzde 3 açıklanması Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı.

Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine adım adım yaklaşılırken Eylül aylarında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor.

ALTIN DEĞERLENİYOR

Fed'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte sıcak paranın başka yatırım alanlarına kayacağı tahmin ediliyor. Bunların içinde altın yatırımı da bulunuyor.

Ons altın güne 2411 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2401 dolar, en yüksek de 2420 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2418 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2561 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2550 lira, en yüksek de 2573 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2571 liradan işlem görüyor. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 2573 oldu.

Kapalıçarşı'da gram altın 2565 liradan alınırken 2574 liradan satılıyor.