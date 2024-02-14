Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Aynı zamanda facianın nedeniyle ilgili araştırmalar da uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Bu kapsamda olay yerinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

"En son 2023'te Ağustos ayında denetlendi"

Bayraktar, maden işletmesinin en son denetlendiği tarihi açıklarken şu ifadeleri kullandı:

İlk konu işçilerimizin kurtarılması. Maden 2024 yılından beri ruhsatı olan bir maden. İlgili tüm izinleri almış bu çerçevede çalışan bir maden.

En son denetim görevimiz burada 2023 yılı Ağustos ayında yapılmış durumda. Buraya ağustosta gönderilen heyetin, dün yaşanan kaza ile alakalı bir tespit yok. Bu zaman içinde kazaya neyin sebep olduğuyla ilişkin çalışmamız devam ediyor.

"Derinlemesine tetkik için zamana ihtiyaç var"

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

Araştırmamız devam ediyor. Hemen ilgili müfettiş arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar da burada çalışmalarına devam ediyor. Biraz zaman ihtiyacı var, konunun derinlemesine tetkik edilmesine ve size de daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından.