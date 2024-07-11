Bu radikal adım, ülke genelinde hızla yükselen dijital ödeme tercihlerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital Dönüşüm Alışveriş Deneyimini Şekillendiriyor

Türkiye'de nakit kullanımı giderek azalırken, kredi ve banka kartlarıyla yapılan işlemler ekonominin merkezine yerleşiyor. Bu değişim, marketlerde nakit ödemenin getirdiği sorunları da gün yüzüne çıkardı. Uzun kuyruklar, para üstü problemleri gibi zorluklar, BİM'i File Market şubelerinde radikal bir karara itmişe benziyor.

Yalnızca Elektronik Ödeme Yöntemleri Kabul Edilecek

8 Temmuz itibarıyla geçerli olan yeni uygulama kapsamında, File Market'lerde artık nakit ödeme kabul edilmeyecek. Müşteriler, alışverişlerini yalnızca kredi/banka kartları, mobil ödeme veya dijital cüzdanlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu değişikliğin, işlem süreçlerini hızlandırarak müşteri memnuniyetini artırması bekleniyor.

BİM'den Kapsamlı Dönüşüm Adımı

Başlangıçta yalnızca File Market'lerde uygulanan nakit ödeme yasağı, alınan olumlu geri bildirimler doğrultusunda BİM markalarına da yayılabilir. Şirket yetkilileri, deneme sürecinin başarılı olması halinde, tüm BİM mağazalarında da nakit ödeme seçeneğinin kaldırılabileceğini açıkladı.

Bu adım, Türkiye'de dijital ödemelerin daha da yaygınlaşması ve nakit kullanımının azaltılması yönündeki önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle teknolojiye yatkın ve hızlı alışveriş deneyimi arayan tüketiciler için, bu uygulama büyük bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.