İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 5 günlük bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını belirten Yerlikaya, 339 bin 285 aracın denetlendiğini belirtti. 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Tatilin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." paylaşımında bulundu.