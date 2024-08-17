Bir Ömrün Adanmışlığı: Edirne'nin Evladı Prof. Dr. Ali Serdar Gözen'i Kaybettik

Edirne, tıp camiasının seçkin bir ismini daha yitirdi. Trakya Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nın değerli öğretim üyesi, Avrupa Üroloji Derneği'nin ilk Türk başkanı Prof. Dr. Ali Serdar Gözen, aramızdan ebediyen ayrıldı. Bu büyük kayıp, hem akademik çevrelerde hem de Edirne'de derin bir üzüntüye neden oldu.

Mesleki başarılarıyla Türk tıbbının gururu haline gelen Prof. Dr. Gözen, ömrünü hastalara ve tıp biliminin ilerlemesine adadı. 130 ülkeden 15 binden fazla üyesi bulunan Avrupa Üroloji Derneği'nin başkanlığına seçilen ilk Türk hekim unvanını elde etmesi, onun ulaştığı muazzam kariyer zirvesiydi.

Hastaları tarafından da çok sevilen ve sayılan Prof. Dr. Gözen, üstün akademik yetkinliği ve vicdani hassasiyeti ile her zaman örnek bir hekim portresi çizmişti. Edirne'nin yetiştirdiği en kıymetli tıp insanlarından biri olarak anılacak.

Bu büyük kaybın ardından, Edirne'nin değerli evladının anısını yaşatmak için gerekli tüm çabalar sarf edilmelidir. Ailesine, meslektaşlarına ve Edirne halkına başsağlığı dileklerimizi sunarız.

Bir ömrü tıp bilimine ve hastalarına adayan Prof. Dr. Ali Serdar Gözen'in vefatı, Türk tıp camiası için derin bir kayıptır. Onun örnek yaşamı ve eşsiz katkıları, her zaman hatırlanacaktır.