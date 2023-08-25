Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla hareket eden çift kayalıklara çarptı. Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

ALİ SABANCI'NIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum'da bir özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarptı! Birinin durumu ağırAli Sabancı

ALİ SABANCI'NIN DALAĞI ALINDI

Yapılan müdahale sonrasında Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ise yüzünden ağır darbeler aldığı belirtildi.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zodyak botun ön koruma siper camına çarpan Vuslat Doğan Sabancı, yüz bölgesinden yaralandı. Vuslat Doğan Sabancı'nın da eşinin sevk edildiği özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarptı! Birinin durumu ağırVuslat Doğan Sabancı

ÇOCUKLARI DA YANLARINDAYDI

Kaza sırasında çiftin çocukları Kaan ve Emrecan Sabancı'nın da botta olduğu, her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Kaan ve Emrecan'ın kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi. Haberler.com

