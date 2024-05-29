Ali Koç Hangi Ünlü Teknik Direktörü Açıklayacak? Fenerbahçe Taraftarları Sabırsız!

Fenerbahçe'de heyecan dorukta! Mevcut başkan Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ile buluşarak teknik direktör seçimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktör kim, ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAYACAĞI TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine hazırlanan Ali Koç, seçimi kazanması halinde çalışacağı teknik direktör ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı bir hocayla mı? Şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir merak ve heyecan içinde bıraktı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koç, seçimden önce teknik direktör seçimi konusunda net bir bilgi vereceğini belirtti. "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı bir hocayla mı? Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz," dedi. Bu açıklama, Fenerbahçe camiasında büyük bir beklenti yarattı.

İSMAİL KARTAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Teknik direktör İsmail Kartal'ın performansına da değinen Ali Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler," şeklinde konuştu. Bu sözler, Kartal'a olan güvenin ve saygının altını çizdi.

AZİZ YILDIRIM İLE KUCAKLAŞALIM

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım," diyerek birlik mesajı verdi.

Fenerbahçe taraftarları şimdi büyük bir merakla Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktörü bekliyor. Kim olacak, ne zaman açıklanacak? Tüm bu soruların cevabını çok yakında öğreneceğiz! Bizi takip etmeye devam edin!