Amedspor Başkanı Kazada Yaralandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Elaldı'nın kazası sonrası hemen bir geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, sağlık durumu hakkında duyduğu endişeyi dile getirdi Koç, Elaldı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş olmanın verdiği rahatlıkla, kazanın ardından yaşanan sıkıntının hafiflediğini belirtti.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Ali Koç, Elaldı’ya tedavi sürecinin rahat geçmesini ve bir an önce eski sağlığına kavuşmasını diledi, böylece destek mesajının altını çizmiş oldu.

Spor Camiasında Dayanışma

Bu olay, spor dünyasında yaşanan dayanışmanın bir örneği olarak dikkat çekerken, tüm camiadan gelen destek mesajlarıyla Elaldı’nın yanında olunduğu gösterildi.