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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinin (UMAD) düzenlediği "UMAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Ali Erbaş buradaki konuşmasında, peygamberlerin vahiyle toplumlarına ulaştırdığı mesajlar bütününe "din" denildiğini ifade etti.

Dinsiz toplum olmadığını, peygamberlerin dini toplumuna tebliğ ettiklerini ve bu dinin adının da İslam olduğunu kaydeden Erbaş, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerin getirdiği dinin adının İslam olduğunu vurguladı.

Erbaş, bütün peygamberlerin getirdiği mesajların özü ve özetinin Kur'an-ı Kerim olduğunu ve Kur'an'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hazreti Peygamber'e indirildiğini belirterek, Hazreti Muhammed'in 23 senelik peygamberlik döneminde bu görevini en güzel şekilde yerine getirdiğini anlattı.

"Peygamberimizin davasını toplumlara, insanlara biz ulaştıracağız"

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir ümmet bulunsun." ayet-i kerimesini hatırlatan Erbaş, "Şu anda bu ümmet biziz, Peygamber varisleri biziz. Peygamber varisleri olarak Peygamber Efendimizin bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Holokosta uğramışsınız, siz bugün nasıl soykırım yapıyorsunuz?"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin meselesinin yeni değil aslında 1500 senelik bir gündem olduğuna işaret ederek, tarih boyunca Yahudilerin Haçlılar tarafından katledildiğini, onlara Müslümanların sahip çıktığını belirtti.

İslam'da inancı, ırkı, mezhebi ne olursa olsun insanlara zarar vermenin yasak olduğunu vurgulayan Erbaş, "Savaşta bile kadınlara, çocuklara, mabetlere, din adamlarına dokunmak yasaktır, haramdır. Müslümanlar, bu ilkeye dikkat ederek asırlar boyunca yaşamışlar." görüşünü paylaştı.

"Dedelerinizi öldürenlerin intikamını neden Müslümanlardan alıyorsunuz"

Yahudilere seslenen Erbaş şunları söyledi:

Sizler Romalılardan, Haçlılardan katliam görmüşsünüz. Daha dün diyebileceğimiz bir tarihte İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da gaz odalarında 90 bin dedenizi, babanızı öldürmüşler, katletmişler. Neden onların intikamını bugün Müslümanlardan alıyorsunuz? Holokosta uğramışsınız, siz bugün nasıl soykırım yapıyorsunuz?

“İslam’da savaşta bu yasaktır, haramdır”

Erbaş, Filistin'deki gelişmeler üzerine 7 Ekim'den bu yana yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi aktararak şunları kaydetti:

Peygamber Efendimizin 'Elinizle, dilinizle, kalbinizle yapmanız gerekenleri yapmanız lazım.' hadis-i şerifine uyarak, elimizle yapmamız gerekeni elimizle, dilimizle yapılması gerekeni dilimizle ama bunları yapamayanlar da en azından kalbiyle duruşunu Filistin'den, Gazze'den yana göstererek Peygamber Efendimizin varisliği görevimizi en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da katıldı.