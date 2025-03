DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Sur ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanı Remzi Kaymak ve partililer katıldı.

Programda konuşan Babacan, Türkiye’nin çektiği sorunlardan kurtulması gerektiğini ifade ederek, “Barış, savaştan iyidir. Sükut, kavgadan iyidir. Diyalog, çatışmadan iyidir. Yaşamak, ölmekten iyidir. Ülkemiz bitmek bilmeyen çatışmalardan, saldırılardan, kardeşi kardeşe kırdıranlardan çok çekti. Birliğimizi, beraberliğimizi kaybettik. Ülkenin büyük ekonomik potansiyelini kaybettik. Ama her şeyden önce canlarımızı kaybettik, bu toprakların evlatlarını kaybettik. On binlerce aileye ateş düştü. Ama artık kaybedecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz bile yok. Ya ileriye bakacak, hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğiz. Ya da arkamıza bakıp, yalpalayıp, bu fırsatı kaçıracağız. Ya bin yıldır beraber yaşayan insanlar olarak sarılıp helalleşeceğiz ya da çeşit çeşit bahane üretip ayrışmaya devam edeceğiz. Türkiye on yıllardır çektiği sorunlardan kurtulmalı artık” dedi.

ROJİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Babacan Diyarbakır'da katıldığı iftar programının ardından, Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş ile görüştü.

Baba Kabaiş, Ali Babacan'dan Rojin'in davası için destek istedi.