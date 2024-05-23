Aldatmak Yeni Bölüm Ne Zaman ve Saat Kaçta Yayınlanacak?

Aldatmak Dizisi Yeni Bölüm Detayları ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak" 67. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. Peki, "Aldatmak" yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

"Aldatmak", Tims&B Productions imzalı, 22 Eylül 2022'de yayın hayatına başlayan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu yer almaktadır. "Aldatmak" yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Aldatmak Son Bölümde Neler Oldu?

Son Bölüm Özeti Hayatını yeniden değerlendiren Kahraman, Mualla ile sert bir yüzleşme yaşar. Mualla, geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken, Kahraman Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

Ailesiyle ilgili gerçekler ortaya çıktığında, Dündar büyük bir darbe alır. Güzide, oğlunun zor zamanında yanında olur. Eşmeli'ye yaptıkları ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşif yapmasına neden olacaktır.

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz, herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

Aldatmak Yeni Bölümde Neler Olacak?

Yeni Bölüm Özeti "Ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem!" Oğlu için verdiği mücadelede güçlenen Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak isteyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşar. Bu itiraf, Oltan'ın hayatını da alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken, Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Yeni bilgilerin ışığında, Güzide Dündar'ın öz annesi olup olmadığını sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı, Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır.

Aldatmak Dizisinin Konusu

Dizinin Konusu Güzide, kendisine karşı kurulan ittifakların planlarının ortaya çıkmasıyla mesleki hayatının en zor dönemini yaşıyor. Sezai, sevdiği kadın için her şeyi göze almış olsa da, Güzide bu savaşı tek başına vermek zorunda kalır.

Behram'ın tetikçisinin olaylarına ulaşan Kahraman, büyük bir ikilem içinde kalırken, Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Tolga, Selin'in gerçek duygularından habersiz, tamamen Oylum ile meşguldür.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, artık Yeşim'in kolay bir hedef olmadığını anlar. Tarık, cinayeti beklenmedik birine anlatıp anlatmama konusunda tereddüt eder. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi hamle ise beklediğinden daha hızlı sonuç verecektir.

Aldatmak Oyuncu Kadrosu

Başlıca Oyuncular

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca

Aldatmak Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni Bölüm Tarihi "Aldatmak" dizisi, bu hafta futbol maçı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizi, kısa bir aranın ardından 70. bölümüyle 30 Mayıs Perşembe akşamı ekranlarda olacak.