Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği son toplantısında bazı aldatıcı reklamları değerlendirdi.

Bunlar arasında "çevresel beyan" içeren reklamlar da yer aldı. Son dönemde vatandaşların çevre konusundaki duyarlılığının artmasıyla reklam verenlerin, tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek şekilde "çevresel beyan" içeren reklamlara yer verdikleri görüldü. Bakanlık, tüketicilerin "yeşil aklama" da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor.

Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu da sektörel bazda incelemelere odaklandı.

Bu kapsamda, Kurul, gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 şirketin reklamlarında yer alan "doğa dostu", "doğayı senin kadar düşünen" ve "iklim dostu" gibi çevreye ilişkin genel beyanların, gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı, ayrıca inceleme konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle bu şirketlere idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kurul, haziran toplantısında görüşülen 175 dosyadan 147'sinde mevzuata aykırılık buldu. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı bu reklam ile haksız ticari uygulamalarda muhataplara durdurma cezasıyla birlikte 20 milyon 100 bin 269 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, Kurul tarafından 3 dosya hakkında bu cezalarla birlikte erişimin engellenmesi kararı alındı.

Ayakkabı ve zeytinyağı reklamları incelendi

Kurulun haziran toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri de "taklit ayakkabı" reklamları oldu. Ayakkabıda ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla özellikle sosyal medya mecralarında görülen koruma altındaki markaların logo ve diğer ayırt edici unsurlarının tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanıldığı taklit ayakkabı reklamlarıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, reklam mevzuatını ihlal ettiği değerlendirilen 17 reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Tüketiciler nezdinde gerek üretim kalitesi gerekse de ürün niteliği açısından her geçen gün önemi artan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ortaya çıkabilecek yanıltıcı uygulamalara karşı da Reklam Kurulu tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda ilgili coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında "Ayvalık zeytinyağı", "Ayvalık organik zeytinyağı", "Ayvalık natural sızma zeytinyağı" gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları durdurma kararı verildi.

Reklam Kurulunun verdiği bu kararlarla birlikte yılın ilk 6 ayında toplam 931 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası uygulanması uygun bulundu.