Kaza, saat 17.00’de Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı, D-400 karayolunda meydana geldi. Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, takla atarak refüjdeki korkuluk demirlerini aşıp, karşı şeritten gelen H.Ç. idaresindeki 07 HYS 80 plakalı otomobil ve B.S. yönetimindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Oğuzhan Yılmaz ve Buse K., diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. ve hafif ticari araçta bulunan T.Ç. ve M.Ç. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuzhan Yılmaz ve Buse K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp refüjde bulunan korkuluk demirlerini aşarak karşı şeride geçtiği görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.