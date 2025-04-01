Kuraklığın Van Gölü için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, konuya dair değerlendirmelerde bulunarak, Van Gölü'nün tarihi ve ekolojik önemine değindi.

Özel, “Van Gölü zengin bir geçmişe ve önemli bir değere sahip. Van Gölü içinde yaşayan balık türü, çevresinde yaşayan kelebek ve kuş türleri başta olmak üzere diğer hayvanlar için oldukça önemli. Van Gölü Havzası da yabani yaşam, endemik bitki türleri için oldukça zengin bir bölge. Van Gölü etrafında önemli sulak alanlar da var. Birçok hastalığa da iyi geldiği söylenen bir suyu da var. Van Gölü Havzasının bunca zenginliğinin yanı sıra kendisini bekleyen riskler de var. Kuraklık Van Gölü ve havzasını ciddi derecede tehdit ediyor, aynı zamanda bir kuş cenneti.” ifadelerini kullandı.

“VAN GÖLÜ’NÜ OLDUKÇA ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR OLACAK”

Gölün doğal dengesini bozan organik atıkların ve kanalizasyon sularının göle karışmasının su kalitesine zarar verdiğini söyleyen Özel, “Van Gölü’nü kirleten kanalizasyon atıkları, çevresel atıklar, derelerden akan kirlilik gibi etken sorunların yanı sıra iklim değişikliğinin de etkisi ile kuraklığın oluşması, yağış miktarına bağlı olarak suların azalması, buharlaşmanın artmasıyla beraber Van Gölü’nü oldukça zorlu bir süreç bekliyor olacak. Bu durum ekosistemi derinlemesine etkilemekte. Aynı zamanda, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan yağış azlığı ve artan sıcaklık, bu bölgedeki su seviyelerini tehlikeye atmakta. Buharlaşmanın artmasıyla birlikte göldeki su miktarının azalması, kıyı ekosistemleri için ciddi bir risk oluşturur.” dedi.

“VAN GÖLÜ KORUNMASI GEREKEN DEĞERLİ BİR DOĞA HARİKASI”

Yerel halk ve doğaseverlerin bölgedeki zenginlikleri korumaya yönelik çalışmalarının gelecek için önemli olduğunu söyleyen Özel, “Sonuç olarak, Van Gölü, benzersiz güzellikleri ve ekosistem zenginliği ile dikkat çekerken, aynı zamanda korunması gereken değerli bir doğa harikası. Hem yerel halkın hem de doğaseverlerin bu bölgedeki doğal dengeyi koruma çabaları, gelecekte Van Gölü’nün ve çevresinin sürdürülebilir bir yaşam alanı olabilmesi için büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere bu eşsiz güzelliği aktarmak adına üzerimize düşen sorumluluğu unutmamalıyız.” şeklinde konuşarak Van Gölü Alan Başkanlığının kurulmasıyla beraber gölün etrafındaki diğer sulak alanların da korunabileceğini söyledi.

Van Gölü Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte, gölün çevresindeki diğer sulak alanların da korunmasının mümkün hale geleceğini söyleyen Özel, “Van Gölü, zengin bir geçmişe ve kayda değer bir değere sahip. Alan Başkanlığı ile tek bir elden yönetilebilecek olan Van Gölü, daha kontrollü ve başarılı şekilde korunabilecek. Alan Başkanlığı ile gölün de bir belediyesi olacak aslında.” ifadelerine yer verdi.