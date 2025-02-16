Nesine 2. Lig Kırmızı Grup, bugün önemli maçlara sahne olacak. Temsilcimiz, liderle deplasmanda karşılaşacak.

Ligin ikinci devresine iyi başlamasına rağmen son iki haftada kaybettiği 5 puanla yara alan Artı Değer Van Spor FK, zor deplasmanda telafi arayacak.

MAÇIN İLK 11 VE YEDEKLERİ

Ev sahibi Motolux 68 Aksarayspor sahaya; Hüseyin Yılmaz, Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, İbrahim Yılmaz, Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Abdullah Çakmak, Alim Harlak, Ercan Yazıcı, Abdurrahman Canlı ve Onur Ural 11’i ile çıkacak.

Motolux 68 Aksarayspor’un yedek kadrosunda ise Ali Türkan, Alperen Kuyubaşı, Özgür Baran Aksaka, Yasin Abdioğlu, Erkan Sasa, Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Şahin Fıstıkcı, Sezer Yıldırım ve Cengiz Ötkün hazır bulunacak.

Artı Değer Van Spor FK’de ise Teknik Direktör Serhat Gülpınar’ın tercih ettiği 11 şu şekilde açıklandı: Abdulsamed Damlu, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Medeni Bingöl, Özkan Yiğiter, Serkan Odabaşoğlu, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Mert Örnek ve Okan Eken.

Temsilcimizin yedek kulübesinde de; Taha Cengiz Demirtaş, Onur Özcan, Burak Kavlak, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Muhammed Çoksu, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal ve Samed Ali Kaya olacak.

Dağılgan Stadı’nda oynanacak zor maç saat 14.00’te başlayacak.