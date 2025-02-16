Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda lidere konuk oluyor. Son 2 haftada yaşanan puan kayıplarını telafi etmek isteyen temsilcimiz, Motolux 68 Aksarayspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan temsilcimiz, lideri yenerek hem zirve ile arasındaki puan farkını azaltmayı hem de üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma HT Spor TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Dağılgan Stadında oynanacak. Van ekibi ilk devre karşılamasında sahasında oynadığı Motolux 68 Aksarayspor karşılaşmasında sahadan 1 – 0 mağlubiyetle ayrılmıştı.