Van’da havaların hızla soğumasıyla kombilerin kullanımı artarken, Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş güvenlik konusunda uyarıda bulundu. Şirket, doğal gazın güvenli yanması için bacaların ve hava menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada kış aylarında karbonmonoksit riskinin arttığı durumlara karşı, cihaz bakımının zamanında yapılması ve havalandırma açıklıklarının kapatılmaması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Güvenliğiniz her şeyden önemli! Doğal gaz bacasını kapatmayın, cihazlarda değişiklik yapmadan önce dağıtım şirketinizi bilgilendirin. Unutmayın, küçük önlemler büyük güvenlik sağlar.”