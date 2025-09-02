Van'da 2010 yılından itibaren her sene Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izinleriyle Akdamar Adası ve Anıt Müzesi'nde düzenlenen ayinin 13'üncüsü için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi, pazar günü 13’üncü ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2010 yılından bu yana eylül ayında gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda Van Valiliği koordinasyonunda diğer ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar pazar günü kutlanacak olan ayin kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Akdamar Kilisesi'nde pazar günü yapılacak ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından kişilerin katılmasını bekleniyor. Eksikliklerin oluşmaması için çalışmalar sürerken, ayine yoğun katılımın olması bekleniyor. Akdamar Adası'ndaki ayinin 11.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.